Konyaspor Kulübü, Türk Kızılayı logosunun futbol takımının formasında yer alması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulunduklarını bildirdi.
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Kulübü, logosunun futbol takımının formasında yer alması için başvuruda bulunduklarını bildirdi.

    Yeşil-beyazlı kulüp, 'in 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü günü sahasında ile yapacağı maça, sol kolunda 'nın logosu bulunan formalarla çıkma kararı aldı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Kurulduğu günden bu yana ülkemizde ve dünyanın çeşitli coğrafyalarında 137 ülkede yardıma muhtaç, yoksul, güçsüz, mağdur insanlara yüce Türk milletinin iyilik, güzellik ve merhametini ulaştıran , dünyanın en büyük ve en önemli yardım kuruluşlarından birisidir. Yönetim kurulumuz, yapmış olduğu son toplantısında asil milletimizin omuzlarında yükselen 'nın logosunu formamızda taşımamız yönünde karar almıştır. Gerekli başvuru yapılmıştır. Federasyonumuzun izin vermesi halinde 7 Ekim Pazar akşamı ile oynayacağımız maçında Türk Kızılayı'nın logosunu dünyanın en cömert ülkesinin bir futbol kulübü olarak, büyük bir onurla formamızın sol kolunda taşıyacağımızı kamuoyu ile paylaşmak isteriz."

    1. 3.10.2018 15:03
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