Yeşil-beyazlı kulüp, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maça, sol kolunda Türk Kızılayı'nın logosu bulunan formalarla çıkma kararı aldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurulduğu günden bu yana ülkemizde ve dünyanın çeşitli coğrafyalarında 137 ülkede yardıma muhtaç, yoksul, güçsüz, mağdur insanlara yüce Türk milletinin iyilik, güzellik ve merhametini ulaştıran Türk Kızılayı, dünyanın en büyük ve en önemli yardım kuruluşlarından birisidir. Yönetim kurulumuz, yapmış olduğu son toplantısında asil milletimizin omuzlarında yükselen Türk Kızılayı'nın logosunu formamızda taşımamız yönünde karar almıştır. Gerekli başvuru Türkiye Futbol Federasyonuna yapılmıştır. Federasyonumuzun izin vermesi halinde 7 Ekim Pazar akşamı Beşiktaş ile oynayacağımız Spor Toto Süper Lig maçında Türk Kızılayı'nın logosunu dünyanın en cömert ülkesinin bir futbol kulübü olarak, büyük bir onurla formamızın sol kolunda taşıyacağımızı kamuoyu ile paylaşmak isteriz."