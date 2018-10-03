Adis Jahovic’e 2 maç ceza – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    ’e 2 maç ceza

    Adis Jahovic’e 2 maç ceza
    , kupada maçında kırmızı kart gören 'un Makedon golcüsü 'e 2 maç ceza verdi. Ayrıca 13 bin TL de para cezası kesilen, maçında forma giyemeyen Jahovic, hafta sonundaki karşılaşmasında da oynayamayacak.
    1. 3.10.2018
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