Rıza Çalımbay: “Deplasmanda iki gol atıp mağlup olunca insan üzülüyor”
Göztepe’ye 3-2 mağlup olan Atiker Konyaspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, bireysel hatalardan gol yediklerini ifade ederek, “Deplasmanda iki gol atıp mağlup olunca insan üzülüyor” ifadelerini kullandı.
Yapılan hatalardan ders çıkartacaklarını ifade eden Çalımbay, "Bu maç geçti. Artık önümüzdeki maçlarımızı düşünüp ona göre harekete etmez zorundayız" şeklinde konuştu.
- 30.9.2018 18:43
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Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
Fb Vay arkadas ya ne var bu atifta
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Babel'den zemin tepkisi
Toplam 3
Yorum
Eaglewatch81 sanki sen şahanesin
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Maç sonucu | Beşiktaş 2-0 Kayserispor | ÖZET
Toplam 14
Yorum
Düsseldorf'lu Neredeyse tüm bölgelerdeki yaş problemi, zaten zor olanı dahada zorlaştırıyor ! Gençleri en akıllı ve verimli şekillerde kullanmak şart !
Rıza Çalımbay: “Deplasmanda iki gol atıp mağlup olunca insan üzülüyor” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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