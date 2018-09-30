Göztepe’ye 3-2 mağlup olan Atiker Konyaspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    : “Deplasmanda iki gol atıp mağlup olunca insan üzülüyor”

    Rıza Çalımbay: “Deplasmanda iki gol atıp mağlup olunca insan üzülüyor”

    ’ye 3-2 mağlup olan ’da Teknik Direktör , bireysel hatalardan gol yediklerini ifade ederek, “Deplasmanda iki gol atıp mağlup olunca insan üzülüyor” ifadelerini kullandı.

    'de oynan maçta 'ye 3-2 mağlup olan 'un teknik direktörü , maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hem içeride hem dışarıda iyi oynamaya çalışan bir ekip olmak istediklerini kaydeden Çalımbay, "Oyun istediğimiz şekilde giderken yapılan bireysel hatalar pahalıya mal oldu. Defans oyuncusunun yapmaması gereken hatalar yapıldı. Ne olursa olsun oyundan kopmadık. Üçüncü golü yemeyi düşünmüyorduk ama yedik. Futbolun içinde bunlar var. Sahaya göre oynamamız gerekiyordu, onu da yapmadık. Ofansif açıdan oyundan kopmadık, iki de gol bulduk. Deplasmanda iki gol atıp mağlup olunca insan üzülüyor" dedi.

    Yapılan hatalardan ders çıkartacaklarını ifade eden Çalımbay, "Bu maç geçti. Artık önümüzdeki maçlarımızı düşünüp ona göre harekete etmez zorundayız" şeklinde konuştu.
    1. 30.9.2018 18:43
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