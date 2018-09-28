Adis Jahovic PFDK’ya sevk edildi
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    ’ya sevk edildi

    Adis Jahovic PFDK’ya sevk edildi

    ’un Makedonyalı futbolcusu , Türkiye Kupası'nda ile oynanan karşılaşmada yaptığı 'hakaret' sebebiyle ’na () sevk edildi.

    kararları açıklandı. 'un başarılı oyuncusu , 'nda oynanan mücadelesinde yaptığı hakaret sebebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. 'nun resmi internet sitesinden açıklanan kararları şu şekilde:


    "Atiker Konyaspor Kulübü futbolcusu Adis Jahovic'ın 26.09.2018 tarihinde oynanan Yeni Amasyaspor-Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle 'nın 41. maddesi uyarınca 27.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,?
    Adanaspor Kulübü'nün 26.09.2018 tarihinde oynanan Şile Yıldızspor-Adanaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
    Afjet Afyonspor Kulübü antrenörü Serhat Gülpınar'ın 26.09.2018 tarihinde oynanan Afjet Afyonspor-Siirt İl Özel İdaresi Spor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.09.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

    1. 28.9.2018 16:01
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