Rıza Çalımbay: "İyi yerde bitireceğiz" – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    : "İyi yerde bitireceğiz"

    Rıza Çalımbay: "İyi yerde bitireceğiz"

    teknik direktörü , “İlk yarıda deplasman maçlarımız daha fazla. Ligi iyi noktada tamamlayacağız” dedi.

    Süper Lig'e 6 haftada 11 puan toplayan 'da , açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "'yi yenmek istiyoruz. Kimin kimi yeneceği belli olmayan ilginç bir ligdeyiz. Her puan altın değerinde. İlk yarıda deplasman maçlarımız daha fazla. O yüzden ikinci yarı avantaja dönüşebilir. En büyük hedefimiz ligi, özelikle ilk yarıyı iyi yerde bitirmek" dedi.
    1. 26.9.2018
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