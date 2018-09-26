Kulüplerden 2024 Avrupa Şampiyonası paylaşımı
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursaspor ve Atiker Konyaspor, yarın açıklanacak 2024 Avrupa Şampiyonası ev sahipliği öncesinde sosyal medya hesaplarından destek mesajları paylaştı.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursaspor ve Atiker Konyaspor, yarın açıklanacak 2024 Avrupa Şampiyonası ev sahipliği öncesinde sosyal medya hesaplarından destek mesajları paylaştı.
Türkiye'nin de aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliği yapma hakkını kazanan ülke, yarın UEFA'nın Nyon'daki merkezinde TSİ 15.45'te düzenlenecek törende açıklanacak. Bu önemli gün öncesinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursaspor ve Atiker Konyaspor, sosyal medya hesaplarından destek mesajları paylaştı. Mesajlarda 'Hazırız', 'Biz hazırız' ve 'İnanıyoruz ve bekliyoruz' paylaşımları yapıldı.
Beşiktaş'ın yaptığı paylaşım
Galatasaray'ın yaptığı paylaşım
Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşımı
Bursaspor'un yaptığı paylaşım
Konyaspor'un yaptığı paylaşım
- 26.9.2018 20:52
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Şenol Güneş'ten Caner Erkin'e sert sözler: "Seninle görüşeceğiz!"
Toplam 8
Yorum
fanatik bjk yi karıştırma senaryoları.
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Mourinho Pogba arasında soğuk rüzgarlar!
Toplam 4
Yorum
bjk 1903 2 ne guardiola nede morinho en iyi hoca net jurgen kloptur açık ve net mencester unıted yönetimi morinho ile derhal yolları ayırmalı
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Mourinho Pogba arasında soğuk rüzgarlar!
Toplam 4
Yorum
bjk 1903 1 mencester unıted patronunda akıl olsaydı alex ferguson sonrası napar ne eder yurgen klopü getirirlerdi liverpoll kapmadan
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