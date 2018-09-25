Konya kupaya hazır – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    kupaya hazır

    <a href="/index/konya?id=c030e577-24bd-46e4-ad2a-f039865859c0" class="" rel="tag">Konya</a> kupaya hazır
    Ligde galibiyetiyle, F.Bahçe yenilgisini telafi eden , kupada BAL takımı Yeni 'yla oynayacağı maça hazırlanıyor. , "Kolay geçmeyecek, zor bir maç olacak. Tabii ki bütün amacımız turu geçmek" diye konuştu.
    1. 25.9.2018
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