Kupa mesaisi başladı – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    Kupa mesaisi başladı

    Kupa mesaisi başladı
    , 3. turunda deplasmanda Yeni Amasyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. yönetiminde gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. ile oynanan mücadelede ilk 11'de forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.
    1. 24.9.2018
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