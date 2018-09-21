Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.
Yeşil-beyazlılar, 5'e 2 ile devam eden idmanı, taktik çalışma ile sonlandırdı.
- 21.9.2018 14:48
-
Harun 3 maçta 7 gol yedi!
Toplam 2
Yorum
Zanli Bu Harun cepheden iyi ama yan toplarda sıfır bu sene de Volkan kaleyi alır
-
Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 7
Yorum
Enda Aykut KOCAMAN ın kıymetini hiç bir zaman anlamaz FB tarafdarı en tırt kadrolarla en zor dönemlerde her sene şampiyonluk adayı olan bir adam
-
Beşiktaş'tan derbi mesajı!
Toplam 1
Yorum
fenerli klüp ne kadar güzel açıklama yapıyor ama 60 dakika fenerbahce aleyhine küfürler ediliyor ne kadar sacma bir memleket düşman değiliz
Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.