Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.

Yeşil-beyazlılar, 5'e 2 ile devam eden idmanı, taktik çalışma ile sonlandırdı.