Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    , maçı hazırlıklarını tamamladı

    Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

    Atiker , 'in 6. haftasında ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.

    Yeşil-beyazlılar, 5'e 2 ile devam eden idmanı, taktik çalışma ile sonlandırdı.

    1. 21.9.2018 14:48
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