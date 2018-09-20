‘Bende korkaklık olmaz onu söyleyen korkaktır – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    ‘Bende korkaklık olmaz onu söyleyen korkaktır

    ‘Bende korkaklık olmaz onu söyleyen korkaktır

    Konyaspor , F.Bahçe yenilgisi sonrasında kendisine yönelik yapılan defansif kadroyla sahaya çıktığı eleştirilerine sert tepki gösterdi. Çalımbay, "Bende korkaklık olmaz. Onu söyleyen korkaktır. Hangi takımda olursam olayım, içeride de, dışarıda da galibiyete oynarım. Kim 'korkak oynadı' diyorsa F.Bahçe maçına baksın. İstatistikler gösteriyor. Kimin daha fazla pozisyona girdiği ya da aklınıza ne geliyorsa hepsinde biz varız" ifadelerini kullandı.

    Rıza Çalımbay, deplasmanda oynayacakları Kayserispor maçına da hazır olduklarını ve galibiyet hedeflediklerini söyledi. Çalımbay, "Kayserispor maçına hazırız. Şu anda herkesin mağlubiyeti var. Biz de oynadığımız oyunun üstüne koymaz ve girdiğimiz pozisyonları değerlendiremezsek işimiz zor. Ama kendimize güveniyoruz" diye konuştu.

    1. 20.9.2018
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