‘Bende korkaklık olmaz onu söyleyen korkaktır
Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, F.Bahçe yenilgisi sonrasında kendisine yönelik yapılan defansif kadroyla sahaya çıktığı eleştirilerine sert tepki gösterdi. Çalımbay, "Bende korkaklık olmaz. Onu söyleyen korkaktır. Hangi takımda olursam olayım, içeride de, dışarıda da galibiyete oynarım. Kim 'korkak oynadı' diyorsa F.Bahçe maçına baksın. İstatistikler gösteriyor. Kimin daha fazla pozisyona girdiği ya da aklınıza ne geliyorsa hepsinde biz varız" ifadelerini kullandı.
Rıza Çalımbay, deplasmanda oynayacakları Kayserispor maçına da hazır olduklarını ve galibiyet hedeflediklerini söyledi. Çalımbay, "Kayserispor maçına hazırız. Şu anda herkesin mağlubiyeti var. Biz de oynadığımız oyunun üstüne koymaz ve girdiğimiz pozisyonları değerlendiremezsek işimiz zor. Ama kendimize güveniyoruz" diye konuştu.
- 20.9.2018
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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 2
Yorum
AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
‘Bende korkaklık olmaz onu söyleyen korkaktır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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