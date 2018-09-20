Atiker Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    'da maçı hazırlıkları

    Atiker Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

    , 'in 6. haftasında 22 Eylül Cumartesi günü deplasmanda 'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 pas çalışması ile devam eden antrenman pas ve taktik çalışmayla devam etti.

    Futbolcular, antrenmanı şut ve gol çalışmasıyla tamamladı.

    1. 20.9.2018 14:57
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