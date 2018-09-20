Atiker Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 pas çalışması ile devam eden antrenman pas ve taktik çalışmayla devam etti.
Futbolcular, antrenmanı şut ve gol çalışmasıyla tamamladı.
- 20.9.2018 14:57
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Kaybedilen bir şey yok!
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Toplam 13
Yorum
klaus Aklınca bazı yorumcular kendi çaplarında hakem üzerinde algı oluşturduklarını zannediyorlar
Atiker Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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