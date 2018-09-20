Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 pas çalışması ile devam eden antrenman pas ve taktik çalışmayla devam etti.

Futbolcular, antrenmanı şut ve gol çalışmasıyla tamamladı.