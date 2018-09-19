Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, yabancı futbolcuların Türkiye'de oynamasına karşı olmadığını, ancak alınacak yabancı oyunculara bazı kriterlerin getirilmesi gerektiğini söyledi.

Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta oynadıkları Fenerbahçe maçından sonra önlerinde 3 tane daha çok kritik maçın bulunduğunu belirtti.

Süper Lig'de bu hafta Kayserispor, sonraki haftalarda Göztepe ve Beşiktaş ile karşılaşacaklarını hatırlatan Çalımbay, kendileri için zor bir fikstür olduğu ancak her ne olursa olsun bu maçları çok iyi değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

Bu takımların güçlerini çok iyi bildiklerini anlatan Çalımbay, "Ama ben takımıma güveniyorum. Biz yeter ki şu oynadığımız oyunu oynayalım. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirelim. İstediğimiz neticeleri alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Çalımbay, Fenerbahçe maçında kesinlikle beraberliği düşünen bir oyun istemediklerini, tamamen maçı kazanmak için mücadele ettiklerini vurguladı.

"BENDE KORKAKLIK OLMAZ!"

Rıza Çalımbay, Fenerbahçe karşılaşmasında defansif kadro ile sahaya çıktığı yönündeki eleştirilere ise "Bende korkaklık olmaz. Onu söyleyen korkaktır. Bundan önce oynadığımız maçların hepsinde, hangi takımda olursam olayım, içeride de dışarıda da galibiyete oynarım. Öyle bir şey yok. Kim 'korkak oynadı' diyorsa Fenerbahçe maçına baksın. İstatistikler gösteriyor. Kimin daha fazla pozisyona girdiği ya da aklınıza ne geliyorsa hepsinde biz varız. Biz galibiyete oynadık." şeklinde cevap verdi.

Maçlara her zaman galibiyet için çıktığını aktaran Çalımbay, "Herkesin bakış açısı ve yorumu çok farklıdır. Ama benim oyun felsefemde ne deplasmanda ne de içeride kapanma veya bekleme gibi bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

"YABANCI ALMAK İÇİN YABANCI ALMAYALIM"

Çalımbay, son günlerde yeniden tartışılan yabancı oyuncu kuralına ilişkin ise konunun takımların altyapısından başlayıp, kulüplerin maddiyatına kadar uzandığına dikkati çekti.

Kulüplerin şu zamanda çok büyük paralar verip transfer yapma şanslarının olmadığının altını çizen Rıza Çalımbay, şöyle devam etti:

"Örneğin ben kulübümüzden bir tane oyuncu istedim. Hakikaten ihtiyacımız vardı. Yönetim, 'biz alalım ama şunları şunları ödemekte kulüp zorluk yaşar' dedi. O zaman geri adım atıyorsun. Onun için zaten şu anda takımların yabancı oyuncu alacaklarını zannetmiyorum. Ama baktığınız zaman hala transfer sezonunun sonuna, hatta son dakikasına kadar yabancı transferi kovalayan kulüpler oldu."

Çalımbay, Türkiye'de yabancı oyuncu olayına başından beri karşı olmadığına işaret ederek, "Yabancı oyuncu gelsin. Ama bence milli maç sayısı gibi kriterler koyalım. Yani kaliteli yabancılar gelsin. Yabancı almak için yabancı almayalım. Aldığımız yabancı benim elimdeki oyuncudan daha iyiyse gelsin. Gelip benim kulübemde oturmasın. Ben ona karşıyım. Öbür türlü istediği kadar yabancı gelsin. Kriterli ve Türk futboluna bir şeyler verecek yabancılar gelsin." şeklinde konuştu.

"YABANCILAR BİZİM OYUNCULARIMIZI BEĞENİYOR"

Oyunculuğu döneminde Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımların Avrupa'da sınırlı sayıda yabancı oyuncuyla söz sahibi olduğunu anımsatan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Bizim zamanımızda Türk takımları Avrupa'da söz sahibi olduğu zamanlarda 4 ya da 5 yabancı oyuncu vardı. Mesela Galatasaray'da Hagi konuşulurdu. Avrupa şampiyonu olmuş. 4-5 yabancı futbolcu bulunuyordu. Yerli arkadaşlarımız çoğunluktaydı. Her şeyden önce bizim altyapıda bir iki kulübümüzü çıkarıyorum, yalandan yapıyorlar. Altyapıya gerekli desteği vermiyorlar. Kim ne diyorsa birkaç kulübümüzü ayırıyorum. Onun dışındakiler yok. Altyapıda eğitimcilerin çok tecrübeli olması lazım. Biz futbolu bırakan arkadaşımızı hemen altyapıya veriyoruz. İlk önce onun eğitimli olması gerekiyor. Altyapıya önem verilirse ve oradan da oyuncu çıkarsa süper olur. Yabancılar bizim oyuncuları beğeniyor. Birçok arkadaşımız yurt dışında oynuyor. Buradan gittiler. Biz onları çoğaltırsak, bir şeyden korkmamıza gerek yok."