Atiker Konyasporlu futbolcular vatandaşlara aşure dağıttı
Atiker Konyasporlu futbolcular ve kulüp yöneticileri Aşure Günü dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.
Aşure Günü sebebiyle Atiker Konyaspor futbolcularından Adis Jahovic, Mustapha Yatabare, Ferhat Öztorun, Deni Milosevic, Amir Hadziahmetovic, kulüp yöneticilerinden ise Mehmet Günbaş, Recep Çınar ve Osman Koçak, Zafer Meydanı'nda taraftarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kurulan aşure tezgahının arkasına geçen futbolcular beyaz önlüklerini giydi ve tezahüratlar eşliğinde vatandaşlara tek tek aşure dağıttı. Vatandaşlar, futbolcuların ellerinden aşure alabilmek ve onlarla fotoğraf çektirebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Konyaspor'un örnek projelere imza attığını dile getiren As Başkan Mehmet Günbaş, "Muharrem ayında Konyaspor olarak aşure ikramında bulunduk vatandaşlarımıza, taraftarlarımıza, halkımıza. Futbolcu kardeşlerimiz de bu önemli günde bizimle birlikte oldular, bizi kırmadılar geldiler. İnşallah kabul olur. Allah kabul etsin. Herkese hayırlı olsun. Önümüzde bir Kayserispor maçı var. Hep birlikte inşallah Kayseri'ye giderek bu maçtan 3 puanla dönmek istiyoruz. Konyamıza hayırlı olsun" dedi.
Atiker Konyaspor futbolcusu Ferhat Öztorun ise, "Allah kabul etsin. Bugün taraftarlarımızla, insanlarımızla birlikte olduk. Bu güzel günde bu şekilde güzel bir organizasyon gerçekleşti. Önümüzde zorlu bir maç var. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. En güzel sonucu alacağız inşallah" ifadelerini kullandı.
Aşure dağıtımından sonra futbolcular vatandaşların isteklerini kırmayarak onlarla fotoğraf çektirip, formalarını imzaladı. Daha sonra futbolcular yoğun güvenlik önlemleriyle Zafer Meydanı'ndan ayrıldı.
- 19.9.2018 17:20
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AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
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eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
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Toplam 5
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umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
Atiker Konyasporlu futbolcular vatandaşlara aşure dağıttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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