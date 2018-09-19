Atiker Konyasporlu futbolcular vatandaşlara aşure dağıttı – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    Atiker Konyasporlu futbolcular vatandaşlara aşure dağıttı

    Atiker Konyasporlu futbolcular vatandaşlara aşure dağıttı

    Atiker Konyasporlu futbolcular ve kulüp yöneticileri dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.

    sebebiyle futbolcularından Adis Jahovic, Mustapha Yatabare, , Deni Milosevic, Amir Hadziahmetovic, kulüp yöneticilerinden ise , Recep Çınar ve Osman Koçak, 'nda taraftarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kurulan aşure tezgahının arkasına geçen futbolcular beyaz önlüklerini giydi ve tezahüratlar eşliğinde vatandaşlara tek tek aşure dağıttı. Vatandaşlar, futbolcuların ellerinden aşure alabilmek ve onlarla fotoğraf çektirebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

    Konyaspor'un örnek projelere imza attığını dile getiren As Başkan Mehmet Günbaş, "Muharrem ayında Konyaspor olarak aşure ikramında bulunduk vatandaşlarımıza, taraftarlarımıza, halkımıza. Futbolcu kardeşlerimiz de bu önemli günde bizimle birlikte oldular, bizi kırmadılar geldiler. İnşallah kabul olur. Allah kabul etsin. Herkese hayırlı olsun. Önümüzde bir maçı var. Hep birlikte inşallah 'ye giderek bu maçtan 3 puanla dönmek istiyoruz. Konyamıza hayırlı olsun" dedi.

    Atiker Konyaspor futbolcusu Ferhat Öztorun ise, "Allah kabul etsin. Bugün taraftarlarımızla, insanlarımızla birlikte olduk. Bu güzel günde bu şekilde güzel bir organizasyon gerçekleşti. Önümüzde zorlu bir maç var. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. En güzel sonucu alacağız inşallah" ifadelerini kullandı.
    Aşure dağıtımından sonra futbolcular vatandaşların isteklerini kırmayarak onlarla fotoğraf çektirip, formalarını imzaladı. Daha sonra futbolcular yoğun güvenlik önlemleriyle Zafer Meydanı'ndan ayrıldı.

    1. 19.9.2018 17:20
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