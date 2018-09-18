Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmanda, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan mücadelede forma giyen futbolcular aktif dinlenmeye yönelik çalışma yaptı.

Dayanıklılık koşusuyla başlayıp pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Atiker Konyaspor, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.