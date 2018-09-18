Atiker Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 18 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    'da maçı hazırlıkları

    <a href="/index/atiker-konyaspor?id=c751e3c8-2d90-42e2-989b-3b5f8ac7ab75" class="" rel="tag">Atiker Konyaspor</a>'da <a href="/index/kayserispor?id=4ad00b8e-9cc8-46f7-8da4-5803e6144eec" class="" rel="tag">Kayserispor</a> maçı hazırlıkları

    , 'in 6. haftasında 22 Eylül Cumartesi günü deplasmanda 'la yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

    Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

    Antrenmanda, 'de ile oynanan mücadelede forma giyen futbolcular aktif dinlenmeye yönelik çalışma yaptı.

    Dayanıklılık koşusuyla başlayıp pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

    , yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 18.9.2018 20:29
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