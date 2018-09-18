Atiker Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor'la yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Antrenmanda, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan mücadelede forma giyen futbolcular aktif dinlenmeye yönelik çalışma yaptı.
Dayanıklılık koşusuyla başlayıp pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Atiker Konyaspor, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 18.9.2018 20:29
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Atiker Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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