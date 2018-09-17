Konyaspor'dan Fenerbahçe taraftarına tepki – Fotomaç – 17 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    'dan taraftarına tepki

    Konyaspor'dan Fenerbahçe taraftarına tepki

    Konyaspor, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olduğu maçın ardından yaptığı açıklama ile sarı-lacivertli taraftarların stadyumda kendilerine ait bölümlere zarar verdiğini açıkladı.

    1. 17.9.2018 12:13
    2. Güncelleme: 17.9.2018 12:16
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