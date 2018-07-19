Opanasenko Konya’da – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Opanasenko Konya’da

    Opanasenko Konya’da

    , takımı ’nın 27 yaşındaki sağ bekine 2+1 yıllık imza attırdı

    , 'da Luhansk'ın sağ bekiyle 2+1 yıllık imza attı. Geçen sezon 27 maçta 5 golle oynayan ve 39 numarayı giyecek olan Opanasenko, "Konyaspor'u Shaktar ile oynadığı Avrupa Ligi maçlarından biliyorum. Burada oynayacağım için çok heyecanlıyım" dedi.

    1. 19.7.2018
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