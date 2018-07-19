Opanasenko Konya’da

Konyaspor, Ukrayna'da Zorya Luhansk'ın sağ bekiyle 2+1 yıllık imza attı. Geçen sezon 27 maçta 5 golle oynayan ve 39 numarayı giyecek olan Opanasenko, "Konyaspor'u Shaktar ile oynadığı Avrupa Ligi maçlarından biliyorum. Burada oynayacağım için çok heyecanlıyım" dedi.