Atiker Konyaspor, Jevtovic'i renklerine bağladı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    , Jevtovic'i renklerine bağladı

    <a href="/index/atiker-konyaspor?id=abb7cffc-f7ad-4492-ab9d-30c13c2f7def" class="" rel="tag">Atiker Konyaspor</a>, Jevtovic'i renklerine bağladı

    , 'ın Partizan takımında forma giyen orta saha oyuncusu ile  2+1 yıllığına sözleşme imzaladı.

    Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine kulübün ikinci başkanı ve katıldı. Jevtovic ile 2+1 yıllığına anlaştıklarını belirten , Jevtovic'in son 2,5 sezondur yaklaşık 150 kez forma giydiğini hatırlattı.


    MARKO JEVTOVİC: "TÜRKİYE LİGİ'NDE YER ALMAK İSTİYORUM"


    Büyük bir takımdan başka büyük bir takıma geldiği için mutlu olduğunu belirten Jevtovic, ''Kariyerimi burada daha da geliştirmek istiyorum ve antrenmanlara katılıp, maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum Buraya gelmemin en önemli nedenlerinden bir tanesi de Konyaspor hedefleri olan büyük bir takım. Son iki senedir Avrupa'da yer almıştı ve bu sene de Avrupa'da yer alma gibi büyük bir hedefi var. Takımımızın tıpkı bende olduğu gibi kazanma ruhu çok baskın. Ben de özellikle Ligi'nde yer almak istiyorum. Konyaspor bu sezon ligin zirvelerinde bir yerde olacak ve Avrupa'ya gitmeyi başaracak'' dedi.

    1. 19.7.2018 17:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , Jevtovic'i renklerine bağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN