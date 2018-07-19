Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine kulübün ikinci başkanı Selçuk Aksoy ve Marko Jevtovic katıldı. Jevtovic ile 2+1 yıllığına anlaştıklarını belirten Selçuk Aksoy, Jevtovic'in son 2,5 sezondur yaklaşık 150 kez forma giydiğini hatırlattı.



MARKO JEVTOVİC: "TÜRKİYE LİGİ'NDE YER ALMAK İSTİYORUM"



Büyük bir takımdan başka büyük bir takıma geldiği için mutlu olduğunu belirten Jevtovic, ''Kariyerimi burada daha da geliştirmek istiyorum ve antrenmanlara katılıp, maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum Buraya gelmemin en önemli nedenlerinden bir tanesi de Konyaspor hedefleri olan büyük bir takım. Son iki senedir Avrupa'da yer almıştı ve bu sene de Avrupa'da yer alma gibi büyük bir hedefi var. Takımımızın tıpkı bende olduğu gibi kazanma ruhu çok baskın. Ben de özellikle Türkiye Ligi'nde yer almak istiyorum. Konyaspor bu sezon ligin zirvelerinde bir yerde olacak ve Avrupa'ya gitmeyi başaracak'' dedi.