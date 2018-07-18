Yevhen Opanasenko Atiker Konyaspor’da
Transfer çalışmalarını sürdüren ve savunmasını güçlendirmeye devam eden Atiker Konyaspor, Ukrayna’nın Premier Lig takımlarından FK Zorya Luhansk’ta defans mevkiinde forma giyen 27 yaşındaki Yevhen Opanasenko ile resmi sözleşme imzaladı.
İmza töreninde konuşan yeni transfer Yevhen Opanasenko ise, "Atiker Konyaspor'u Shaktar Donetsk ile oynadığı Avrupa Ligi maçlarından biliyorum. Özellikle Konya'da oynanan karşılaşmada son derece dirençli bir takım olduğunu görmüştüm. Şimdi burada forma giyeceğim için çok heyecanlıyım. Takıma katkı sağlayıp yeniden Avrupa'ya gidebilmek için diğer arkadaşlarımızla birlikte bütün gücümüzle çalışacağız. Ben önümüzdeki sezonun kulübümüz açısından son derece renkli ve heyecanlı geçeceğini düşünüyorum. Umarım her şey yolunda gider ve takım olarak hedeflerimize ulaşırız" dedi.
?Yevhen Opanasenko Atiker Konyaspor'da 39 numaralı formayı giyecek.
- 18.7.2018 19:16
- Güncelleme: 18.7.2018 19:16
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Beşiktaş'tan Yaya Toure operasyonu! Yaya Toure kimdir?
Toplam 7
Yorum
alınabilir 1 1 yıllık sözleşme yaparsın 2. yıl satarsın 5 milyon € ya fakat hep yaşlılara yönelmek hata olur alınacaksa 1 tane böyle veteran alınır
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Şenol Güneş ile Negredo arasında soğuk rüzgarlar
Toplam 1
Yorum
kısaca Yemiyor Oh oh oh büyük (!) hoca da görmezden geliyor, sinirden çatlıyor ama büyük hoca (!) ya çıkıp tek söz söyleyemiyor. Şenol hoca istifa!
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Fenerbahçe'de sakatlar can sıkıyor
Toplam 2
Yorum
Enda Fm de bile bu kadar kolay değil bu işler. :)
Yevhen Opanasenko Atiker Konyaspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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