Atiker Konyaspor, Yevhen Opanasenko ile sözleşme imzaladı – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    , ile sözleşme imzaladı

    <a href="/index/atiker-konyaspor?id=abb7cffc-f7ad-4492-ab9d-30c13c2f7def" class="" rel="tag">Atiker Konyaspor</a>, <a href="/index/yevhen-opanasenko?id=25cbb4db-0bc1-4c82-8703-ee63abc2144c" class="" rel="tag">Yevhen Opanasenko</a> ile sözleşme imzaladı

    ,  Ukrayna Premier Lig takımlarından FK Zorya Luhansk forması giyen 27 yaşındaki sol bek ile sözleşme imzaladı.

    Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleşen imza töreninde açıklamalarda bulunan Asbaşkan Osman Koçak, ile bugün opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2+1 yıllık sözleşme imzalamış bulunuyoruz. Kendisinin Avrupa kupalarında hem ön eleme hem de gruplarda olmak üzere ciddi bir tecrübesi var. Her iki ayağını da iyi derecede kullanabilen futbolcumuz Ukrayna Premier Lig'inde 177 maçta görev yaptı ve 9 gole imza attı. Önümüzdeki sezon 'umuza önemli katkılarda bulunacağına inanıyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olması dileğiyle 'ya kulübümüze hoş geldin diyorum dedi.

    BURADA FORMA GİYECEĞİM İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM
    Konyaspor forması giyeceği için heyecanlı olduğunu ifade eden Opanasenko, 'u ile oynadığı Avrupa Ligi maçlarından biliyorum. Özellikle Konya'da oynanan karşılaşmada son derece dirençli bir takım olduğunu görmüştüm. Şimdi burada forma giyeceğim için çok heyecanlıyım. Takıma katkı sağlayıp yeniden Avrupa'ya gidebilmek için diğer arkadaşlarımızla birlikte bütün gücümüzle çalışacağız. Ben önümüzdeki sezonun kulübümüz açısından son derece renkli ve heyecanlı geçeceğini düşünüyorum. Umarım her şey yolunda gider ve takım olarak hedeflerimize ulaşırız diye konuştu.

    Açıklamalanrın ardından Yevhen Opanasenko, kendisini yeşil beyazlılara bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Opanasenko'nun 39 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

    1. 18.7.2018 22:50
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