3 sezonda 10 milyon Euro – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    3 sezonda 10 milyon

    3 sezonda 10 milyon <a href="/index/euro?id=d791390f-c535-4cf9-a5ad-055e10f49ef9" class="" rel="tag">Euro</a>

    , Bourabia’yı 2 milyon 250 bin ’ya ’da ’ya sattı.

    , geçen sezon 550 bin 'ya 'dan aldığı Faslı orta saha Mehdi Bourabia'yı 2 milyon 250 bin 'ya Serie A takımı 'ya sattı. Yeşil-beyazlılar, geçen sezon kötü yabancı tercihleri yapsa da son dönemde oyuncu satışında önemli bir gelir elde etti. Özellikle 2015-2016 ve 2016- 2017'de 'nın başındaki , Bajic ve Douglas'ın önemli bonservis bedelleriyle satılmasını sağladı. Kocaman'ın parlattığı isimlerden birisi de 'a 2 milyon 'ya olan Sırp stoper Jagos Vukovic oldu.

    BONSERVİS SATIŞ
    Riad Bajic: 500 bin Euro - 5 milyon 500 bin Euro (Udinese)
    Jagos Vukovic: 180 bin Euro - 2 milyon Euro ()
    Barry Douglas: 200 bin Euro- 1 milyon 140 bin Euro (Wolves)

    UMAR-MUSA KIRAN KIRANA
    'nın, Osmanlı'dan etmek istediği Umar Aminu ve Musa Çağıran ikilisi için pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi. Yeşil-beyazlı kurmayların Bourabia'nın da 'ya satılmasıyla görüşmelerini hızlandırdığı belirtildi.
    1. 18.7.2018
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