Konyasporlu Bourabia Sassuolo'da!
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    Bourabia 'da!

    Konyasporlu Bourabia Sassuolo'da!

    , Serie A ekiplerinden 'ya oldu

    Atiker futbolcu , 2 Milyon 250 bin Euro karşılığında İtalya Seri A takımlarından 'ya oldu.

    Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada oyuncuya teşekkür edilerek şöyle denildi:

    "Futbolcumuz Mehdi Bourabia'nın İtalya Seri A takımlarından Sassuolo'da oynamak istediğini yönetim kurulumuza bildirmesi üzerine yapılan görüşmeler neticesinde, oyuncumuz ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesih etmiş bulunmaktayız. Oyuncumuzun Sassulo'ya transferi 2 milyon 250 bin Euro karşılığında gerçekleşmiştir. Mehdi Bourabia'ya 'umuza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

    1. 17.7.2018 11:38
    2. Güncelleme: 17.7.2018 11:47
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