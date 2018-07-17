Konyasporlu Bourabia Sassuolo'da!
Konyasporlu Mehdi Bourabia, Serie A ekiplerinden Sassuolo'ya transfer oldu
Atiker Konyasporlu futbolcu Mehdi Bourabia, 2 Milyon 250 bin Euro karşılığında İtalya Seri A takımlarından Sassuolo'ya transfer oldu.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada oyuncuya teşekkür edilerek şöyle denildi:
"Futbolcumuz Mehdi Bourabia'nın İtalya Seri A takımlarından Sassuolo'da oynamak istediğini yönetim kurulumuza bildirmesi üzerine yapılan görüşmeler neticesinde, oyuncumuz ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesih etmiş bulunmaktayız. Oyuncumuzun Sassulo'ya transferi 2 milyon 250 bin Euro karşılığında gerçekleşmiştir. Mehdi Bourabia'ya Atiker Konyaspor'umuza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."
- 17.7.2018 11:38
- Güncelleme: 17.7.2018 11:47
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Ünal Karaman: "Panik gereksiz"
Toplam 1
Yorum
sönmez yaa arkadaşlar bu gs sempatisi ts ye nereden geliyor şimdi de Yusuf yazıcı yaa satın bu ts yi bizde kurtulalım sizde akıl varmı ?
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Beşiktal'tan Babel’e 9 milyon
Toplam 3
Yorum
svaş Fabriano,G.Gönül,Caner,Necip,Love,Querasma,Babel,Vida ve Lens satılmalı.
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Quaresma: Geliyorum
Toplam 1
Yorum
KUEREŞMA HOOOOOOOOOOOYYYYYYYYYYYY ADAMSINN QUARESMEEE
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