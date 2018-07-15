Konya'da yeni hedef Billong – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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HEPSİ
    15 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    'da yeni hedef

    Konya'da yeni hedef Billong
    Savunmaya takviye yapmak isteyen , aradığı ismi Benevento'da buldu. Yeşil-beyazlılar, Serie B'de forma giyen 24 yaşındaki Fransız stoper Claude 'u gündemine aldı. 2021'e kadar sözleşmesi bulunan savunmacı, geçen sezon Benevento'da 5 karşılaşmada görev yaptı.
    1. 15.7.2018
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