Konyaspor, ilk hazırlık maçında güldü
Atiker Konyaspor, özel maçta karşılaştığı Romanya Ligi ekiplerinden CSMS Iaşi'yi 2-0 yendi.
Atiker Konyaspor, özel maçta karşılaştığı Romanya Ligi ekiplerinden CSMS Iaşi'yi 2-0 yendi.
Sezon öncesi birinci etap kamp hazırlıklarını Bolu Gerede'de sürdüren Atiker Konyaspor, ilk hazırlık maçını Romanya ligi ekiplerinden CSM Politehnica Iaşi ile yaptı. Yeşil beyazlılar karşılaşmaya Mücahit Atalay, Savaş Polat, Selim Ay, Sertan Yiğenoğlu, Ali Yaşar, Volkan Fındıklı, Jonsson, Musa Araz, Vedat Bora, Moryke Fofana ve Mücahit Can Akçay onbiriyle başladı. Her iki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremezken, ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıda beş değişiklik yapan Konyaspor, aradığı golü 75'inci dakikada Mustapha Yatabare ile buldu. 85'inci dakikada Moryke Fofana ile bir gol daha bulan yeşil beyazlı ekip, ilk hazırlık maçında sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmayı kulüp başkanı Hilmi Kulluk, ikinci başkan Selçuk Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.
- 12.7.2018 20:36
- Güncelleme: 13.7.2018 01:53
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Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif
Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
Konyaspor, ilk hazırlık maçında güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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