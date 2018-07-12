Ertuğrul Taşkıran, kampa katıldı
Atiker Konyaspor'un yeni transferi kaleci Ertuğrul Taşkıran, takımının Bolu'nun Gerede ilçesinde devam eden kampına katıldı.
Ertuğrul Taşkıran, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, resmi imzayı attıktan sonra yeni takımının Bolu Gerede'de devam eden kampına katıldığını belirtti.
Artık Atiker Konyaspor'un başarısı için ter dökeceğini ifade eden 28 yaşındaki oyuncu, kendi adına hızlı gelişen ve çok mutlu olduğu bir sürecin tamamlandığını aktardı.
Ertuğrul Taşkıran, beğendiği bir camianın formasını giyeceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Hızlı bir süreç oldu. Teklif geldiğinde de çok mutlu oldum. Kulübün, bir izleyici ve futbolcu olarak ne kadar büyük olduğunun farkındaydım. Bu camianın parçası olacağımı anladım ve bunun bana ilk hissettirildiği andan itibaren de çok mutlu oldum. Buradayım ve mutluyum. Rekabet tabii ki de başarıyı getirecek. Serkan gayet iyi bir sezon geçirdi ve milli takımda oynuyor. Ben de takımıma faydalı olabilmek ve forma mücadelesi için elimden geleni yapacağım. Öncesinde zaten bizim Fenerbahçe'den gelen bir arkadaşlığımız vardı. Bu rekabet takıma kesinlikle katkı sağlayacak. Hem performans hem de ortam anlamında. Zaten de güzel bir birliktelik var. Ben de faydalı olabilmek için, bu mücadelede yer alabilmek için elimden geleni sarf edeceğim."
Geride kalan sezon Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da oynayan Ertuğrul Taşkıran, ligde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta görev yapmıştı.
- 12.7.2018 16:17
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Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif
Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
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