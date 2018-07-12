Ertuğrul Taşkıran, kampa katıldı – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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HEPSİ
    12 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    , kampa katıldı

    <a href="/index/ertugrul-taskiran?id=cff4d3aa-fc16-4caa-8bcb-335aee734f9f" class="" rel="tag">Ertuğrul Taşkıran</a>, kampa katıldı

    'un yeni transferi kaleci , takımının 'nun Gerede ilçesinde devam eden kampına katıldı.

    , kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, resmi imzayı attıktan sonra yeni takımının Gerede'de devam eden kampına katıldığını belirtti.

    Artık 'un başarısı için ter dökeceğini ifade eden 28 yaşındaki oyuncu, kendi adına hızlı gelişen ve çok mutlu olduğu bir sürecin tamamlandığını aktardı.

    , beğendiği bir camianın formasını giyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

    "Hızlı bir süreç oldu. Teklif geldiğinde de çok mutlu oldum. Kulübün, bir izleyici ve futbolcu olarak ne kadar büyük olduğunun farkındaydım. Bu camianın parçası olacağımı anladım ve bunun bana ilk hissettirildiği andan itibaren de çok mutlu oldum. Buradayım ve mutluyum. Rekabet tabii ki de başarıyı getirecek. Serkan gayet iyi bir sezon geçirdi ve milli takımda oynuyor. Ben de takımıma faydalı olabilmek ve forma mücadelesi için elimden geleni yapacağım. Öncesinde zaten bizim 'den gelen bir arkadaşlığımız vardı. Bu rekabet takıma kesinlikle katkı sağlayacak. Hem performans hem de ortam anlamında. Zaten de güzel bir birliktelik var. Ben de faydalı olabilmek için, bu mücadelede yer alabilmek için elimden geleni sarf edeceğim."

    Geride kalan sezon 1. Lig ekiplerinden 'da oynayan , ligde 2, 'nda ise 4 maçta görev yapmıştı.

    1. 12.7.2018 16:17
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