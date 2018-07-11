Konyasporlu Ali Turan: "Eski günlerimize döneceğiz"
Atiker Konyaspor takım kaptanlarından Ali Turan, geçen sezon yaşananlardan gereken dersleri çıkarttıklarını ve yeni sezona buradan hareketle hazırlandıklarını, tek düşüncelerinin takımı hep birlikte eski başarılı günlerine döndürmek olduğunu söyledi.
Takım kaptanlarından Ali Turan, sezonun başlamasına 1 aylık bir dönem olduğunu belirterek, "Bu dönemde iyi ve sıkı çalışıp lige iyi başlamak istiyoruz. Geçen sezon yaşadığımız sıkıntıları ve aldığımız kötü sonuçları bir daha yaşamak istemiyoruz. Bu bize ders oldu. Bu sene sezona iyi başlayıp, iyi bitirmek istiyoruz" diye konuştu.
"İnşallah aynı şeyleri bu sene yaşamayız"
Hedeflerinin kupa kazanmak ve ligin üst taraflarında yer almak olduğunu da ifade eden takım kaptanlarından Ali Turan açıklamasına şöyle devam etti: "Konyaspor, yeniden lige çıktığından bu yana hep üzerine koyarak yoluna devam etmiştir. Geçen sene maalesef ligi istemediğimiz bir yerde bitirdik. Çünkü son 3-4 seneye baktığımızda Ziraat Türkiye Kupası'nı almış, ligi üçüncü sırada bitirmiş bir Konyaspor vardı. Aslında sezona Süper Kupa'yı alarak iyi başladık. Ama ligde maalesef istediğimiz sonuçları alamadık. Bunun en önemli sebebi üç kulvarda birden mücadele ediyor olmamızdı. Hem Süper Lig hem UEFA Avrupa Ligi hem de Türkiye Kupası bizi açıkçası çok yıprattı. Lige maalesef fazla konsantre olamadık. Sezonun son haftasında da zaten ligde kaldık. İnşallah aynı şeyleri bu sene yaşamayız. Çünkü geçen seneden kötü bir tecrübe kazandık. Konyaspor'un her zaman ilk 5-6 takım arasında olması gereken bir yapısı vardır. Bunu da bu sene devam ettirmek istiyoruz. Bunu yapacak kapasitemiz ve gücümüz var. Çünkü son 5-6 yıldır kadro olarak gelen-giden arkadaşlarımız olsa da iskeleti korunmuş bir durumdayız. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarımızın da uyum sorununu en kısa sürede çözüp takım olacağımıza ve Konyaspor'u hak ettiği üst sıralarda ilk 4-5 takım arasında bulunduracağımıza inanıyoruz."
"Yaşın bir önemi yok"
35 yaşında olmasına rağmen her sene kendi performansının üzerine koyarak çalışmaya devam ettiğini de sözlerine ekleyen Ali Turan, "Aslında bu işler yaşa bakmıyor. Çünkü çok çalışıyorum. İnsan açıkçası büyüdükçe ve yaşı ilerledikçe, tecrübelendikçe daha da çok çalışıyor. Baktığımızda geçen sene 37, bir önceki sene 40 maç oynamışım. Bence yaşa bakmıyor. Doğru çalışırsan, istekli ve hırslı olursan her zaman takımına faydalı olursun. Bence dediğim gibi yaşın bir önemi yok. Ben çalışmaya devam edeceğim. Hocam da şans verdiği sürece Konyaspor için elimden gelen mücadeleyi ve hırsı göstereceğime inanıyorum" şeklinde konuştu.
Açıklamasının sonunda taraftara teşekkür eden Ali Turan, "Taraftarımızın desteğiyle bu sene iyi ve ilk 5'in içerisinde giren bir Konyaspor izletmek istiyoruz. Kendilerine bu konuda bu sene çok ihtiyacımız var" diye konuştu.
- 11.7.2018 11:23
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Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif
Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
Konyasporlu Ali Turan: "Eski günlerimize döneceğiz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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