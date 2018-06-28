Çalımbay Konya’ya Demirok’u istiyor – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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HEPSİ
    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Çalımbay Konya’ya Demirok’u istiyor

    Çalımbay Konya’ya Demirok’u istiyor
    'DAN ayrıldıktan sonra birçok takımın radarına giren Uğur Demirok, eski hocası 'ın yeni takımı 'un yolunda. ilgili açıklama yapan Çalımbay, "Ben kendisiyle görüştüm olumlu geçti. Ülkemizin sayılı stoperlerinden biri. Yönetim de görüşüyor anlaşabilirsek formamızı giyme ihtimali yüksek" dedi. 29 yaşındaki milli stoper, geçen sezon Fırtına'da 23 maçta oynadı.
    1. 28.6.2018
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