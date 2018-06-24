Serkan kalıyor Volkan gidiyor – Fotomaç – 24 Haziran 2018
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    25 Haziran 2018, Pazartesi
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    Serkan kalıyor Volkan gidiyor

    Serkan kalıyor Volkan gidiyor
    Konyaspor'da ikinci başkan Selçuk Aksoy, Serkan Kırıntılı'nın takımda kalacağını söyledi. Tecrübeli file bekçisinden memnun olduklarını belirten Aksoy, "İnşallah önümüzdeki sezonda kalemizi koruyacak. Kalmak istediğini yönetimimize iletti. Geçen sezon devre arasında kadroya kattığımız Volkan Şen ile devam etmeyi düşünmüyoruz" dedi.
    1. 24.6.2018
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