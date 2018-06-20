Atiker Konyaspor Kulübü, 6 Mart 2018 tarihinde göreve getirilen teknik direktör Sergen Yalçın ve yardımcıları ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Atiker Konyaspor'un 2'nci Başkanı Selçuk Aksoy da, Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay ile 2 yıllığına anlaşma sağladıklarını ifade etti.



Konyaspor resmi siteden yaptığı açıklama şöyle:

Atiker Konyaspor'umuzda 6 Mart 2018 tarihinden itibaren görev yapmaya başlayan Teknik Direktör Sayın Sergen Yalçın bu süre içinde yardımcılarıyla birlikte kulübümüze büyük katkı sağlamış camiamızın sevgisini kazanmıştır.



Başta Sayın hocamız Sergen Yalçın olmak üzere, çok kıymetli ekip arkadaşları Murat Şahin, Çağdaş Atan, Murat Kaytaz, Levent Açıl ve Gürsoy Yalçın'a bugüne kadar Atiker Konyaspor'umuza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

RIZA ÇALIMBAY DÖNEMİ!

Atiker Konyaspor'un 2'nci Başkanı Selçuk Aksoy, tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay ile 2 yıllığına anlaşma sağladıklarını açıkladı.



Teknik direktör arayışında olan Atiker Konyaspor, en son Trabzonspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay ile görüşerek prensip anlaşmasına vardı. Atiker Konyaspor 2'nci Başkanı Selçuk Aksoy, ''Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardık. Hocamızı cuma gününe kadar şehre getirerek sözleşmemizi imzalayacağız. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.





