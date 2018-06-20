Konyaspor'da Sergen Yalçın dönemi bitti! Yeni hoca Rıza Çalımbay – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    Konyaspor'da dönemi bitti! Yeni hoca

    Konyaspor'da <a href="/index/sergen-yalcin?id=510a047f-ef2e-4286-9db3-6715addf8e09" class="" rel="tag">Sergen Yalçın</a> dönemi bitti! Yeni hoca <a href="/index/riza-calimbay?id=a0630517-22de-483d-92a9-8fb0e122df45" class="" rel="tag">Rıza Çalımbay</a>

    ile yollarını ayıran 'da teknik direktörlük görevine getirildi.

    Kulübü, 6 Mart 2018 tarihinde göreve getirilen ve yardımcıları ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. 'un 2'nci Başkanı da, ile yolların ayrılmasının ardından tecrübeli ile 2 yıllığına anlaşma sağladıklarını ifade etti.

    Konyaspor resmi siteden yaptığı açıklama şöyle:
    'umuzda 6 Mart 2018 tarihinden itibaren görev yapmaya başlayan Sayın bu süre içinde yardımcılarıyla birlikte kulübümüze büyük katkı sağlamış camiamızın sevgisini kazanmıştır.

    Başta Sayın hocamız Sergen Yalçın olmak üzere, çok kıymetli ekip arkadaşları Murat Şahin, Çağdaş Atan, Murat Kaytaz, Levent Açıl ve Gürsoy Yalçın'a bugüne kadar Atiker Konyaspor'umuza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

    RIZA ÇALIMBAY DÖNEMİ!
    'un 2'nci Başkanı , tecrübeli ile 2 yıllığına anlaşma sağladıklarını açıkladı.

    Teknik direktör arayışında olan Atiker Konyaspor, en son Trabzonspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay ile görüşerek prensip anlaşmasına vardı. Atiker Konyaspor 2'nci Başkanı Selçuk Aksoy, ''Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardık. Hocamızı cuma gününe kadar şehre getirerek sözleşmemizi imzalayacağız. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.


    1. 20.6.2018 10:34
    2. Güncelleme: 20.6.2018 12:29
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