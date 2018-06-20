Atiker Konyaspor, Rıza Çalımbay ile anlaşmaya vardı – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    Atiker , ile anlaşmaya vardı

    Atiker <a href="/index/konyaspor?id=8e31f089-4f66-4715-b81a-7e930ef74788" class="" rel="tag">Konyaspor</a>, <a href="/index/riza-calimbay?id=a0630517-22de-483d-92a9-8fb0e122df45" class="" rel="tag">Rıza Çalımbay</a> ile anlaşmaya vardı

    Atikler , ile anlaşmaya vardı.

    Yeni sezon öncesi arayışlarını sürdüren , 'ın yapılan teklifi geri çevirmesinin ardından ile görüşmelere başladı. komitesinin ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi.
    1. 19.6.2018 23:51
    2. Güncelleme: 20.6.2018 02:24
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