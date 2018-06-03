Samuel Eto’o: "Euro 2024 Türkiye’de olsun" – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    ’o: "Euro 2024 ’de olsun"

    Samuel Eto’o: "Euro 2024 Türkiye’de olsun"
    'un yıldız Samuel Eto'o, 2024 'nın 'de yapılması için çağrıda bulundu. Kamerunlu golcü, "Umarım Avrupa Şampiyonası için Türkiye'ye bir şans tanırlar. Üç senedir harika bir ülke olan Türkiye'de oynuyorum. Türkiye'de olağanüstü uygun şartlara sahibiz. Bu şartlara Avrupa'da bile sahip olmayan yerler var" diye konuştu.
    1. 3.6.2018
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