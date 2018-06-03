Samuel Eto’o: "Euro 2024 Türkiye’de olsun"
Konyaspor'un yıldız Samuel Eto'o, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılması için çağrıda bulundu. Kamerunlu golcü, "Umarım Avrupa Şampiyonası için Türkiye'ye bir şans tanırlar. Üç senedir harika bir ülke olan Türkiye'de oynuyorum. Türkiye'de olağanüstü uygun şartlara sahibiz. Bu şartlara Avrupa'da bile sahip olmayan yerler var" diye konuştu.
- 3.6.2018
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