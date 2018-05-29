Bourabia, kulubün internet sitesinden yaptığı açıklamada, sezon içerisinde üç kulvarda birden mücadele etmelerinin ve özellikle UEFA Avrupa Ligi'nin takım yapılarını bozduğunu belirtti.

Sezonun son haftalarında ortaya koydukları mücadele karşılığında ligde kaldıklarını ifade eden Bourabia, "Duygularımızın çeşitli ve zengin olduğu bir sezon yaşadık. Süper Kupayı kazandığımız zamana kadar çok iyi bir hazırlık dönemi yapmıştık. Sezon başında da hedeflerimiz vardı ve bunları çok iyi biliyorduk. Bazı zorlukları yaşayarak sezona başladık." ifadelerini kullandı.

Sezon başının kendilerinin istediği gibi geçmediğini vurgulayan Bourabia, şunları kaydetti:

"UEFA Avrupa Ligi'ne biraz daha fazla odaklanmıştık. Herkes bu konuda heyecanlıydı ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynamak istiyordu. Çok iyi savaştık, iyi işler yaptık. Açıkçası daha iyisini de yapabilirdik. UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığımız maçlarda zihinsel ve fiziksel olarak gerçekten çok yıprandık. Bu durum bizi zor bir duruma soktu ve sezonun ortasında ligde kendimizi kötü bir pozisyonda bulduk. Sergen hocamızın gelişi takımımızın üzerinde bir şok etkisi oluşturdu. Bu durum oyuncularımızın gösterdiği mücadele ve kazanma hırsı, çalışanlarımızın göstermiş olduğu efor ile takımımız bir anda canlandı. Sergen hoca bizi şahlandırdı. En sonunda da emeklerimizin karşılığını alarak ligde kalmayı garantilemiş olduk."

Spor Toto Süper Lig'de kendileri için en kritik öneme sahip karşılaşmanın ise Kayserispor maçı olduğunu anlatan Bourabia, "Çünkü gerçek anlamda bir kırılma noktası niteliğindeydi. Alacağımız galibiyet bize hedefimize ulaştırma anlamında büyük bir adım attıracaktı. 1-0 öndeydik. Kırımızı kart ile oyun dışı kaldım ama maçı uzatmalarda bulduğumuz golle 2-0 kazanmıştık. Bu da bize ligde kalma adına büyük bir avantaj getirmişti." değerlendirmesinde bulundu.