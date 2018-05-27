Konyaspor beni istedi

Austria Wien'in 24 yaşındaki futbolcusu Tarkan Serbest, Konyaspor'dan teklif aldığını ama önerilen rakamın kulübü tarafından az bulunduğunu söyledi. Tecrübeli orta saha, iyi bir teklif gelmesi halinde yeni sezonda Süper Lig'e gelebileceğini de vurguladı.