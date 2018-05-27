Konyaspor beni istedi
Austria Wien'in 24 yaşındaki futbolcusu Tarkan Serbest, Konyaspor'dan teklif aldığını ama önerilen rakamın kulübü tarafından az bulunduğunu söyledi. Tecrübeli orta saha, iyi bir teklif gelmesi halinde yeni sezonda Süper Lig'e gelebileceğini de vurguladı.
- 27.5.2018
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Galatasaray ve Beşiktaş'ın Emre Akbaba derbisi
Toplam 5
Yorum
evet 4 yıldız varken 3 yıldıza gider mi 10 senede 1 şampiyon olan tff ve hakemlerin yardımıylan oda ya neyseee
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten yönetime 4 isimlik liste
Toplam 4
Yorum
ooo bir 10 sene daha geri inşallah
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İtalyan basınından Galatasaray'a Samuel Bastien iddiası
Toplam 1
Yorum
GS LI GALATASARAY TRANSFER EDECEGİ OUYNCULARI BELİRLEDİ ANCAK UEFA NIN KARARI SONRASI BONSERVİSLİ VEYA KİRALIK VERSİYONLAR DEVREYE GİRECEK
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