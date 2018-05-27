Konyaspor beni istedi – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    28 Mayıs 2018, Pazartesi
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    beni istedi

    Konyaspor beni istedi

    'in 24 yaşındaki futbolcusu Serbest, 'dan teklif aldığını ama önerilen rakamın kulübü tarafından az bulunduğunu söyledi. Tecrübeli orta saha, iyi bir teklif gelmesi halinde yeni sezonda 'e gelebileceğini de vurguladı.

    1. 27.5.2018
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