Konyaspor hazır kıta – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    hazır kıta

    Konyaspor hazır kıta
    Şampiyonluğu etkileyecek kritik maçta yarın F.Bahçe'ye konuk olacak , hazırlıklarını tamamladı. Son idmanını tesislerde gerçekleştiren yeşil- beyazlılar, moralli şekilde 'a hareket etti.
    1. 19.5.2018
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