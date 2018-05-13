Konyaspor'da planlar tutmadı! – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    'da planlar tutmadı!

    Konyaspor'da planlar tutmadı!

    Seyircisinin önünde ’yi yenip 3 puana uzanmak ve son haftaya rahat girmek isteyen , Demba’nın golüne ile karşılık vererek 1 puanla yetindi

    Sezona ve şampiyonu olarak başlayan , 'de tutunma maçında hedefine ulaşamadı... Evinde sezonun son maçına çıkan yeşil- beyazlılar, ile 1-1 berabare kalarak son haftaya rahatlamış olarak girme fırsatını tepti.30. dakikada Ferhat'ın çizgiden top çıkarmasıyla ilk yarıyı golsüz kapatan Konyaspor, 56. dakikada 'nın golüne engel olamadı: 0-1. Bu dakikada atağı geliştiren Halil Akbunar'ın sert şutuna ayak koyan Senegalli golcü, fileleri havalandırmayı başardı.

    GÖZLER ANKARA'DA
    Bu gole 76'da Şahiner ile karşılıka veren Atiker Konyaspor, kalan dakikalarda ikinciyi bulamayınca 1 puanla yetindi. Eto'o'nun sert şutunu Göztepe kalecisi Beto çeldi. Pozisyonu takip eden Ömer Ali, skora denge getirdi. Seyircisi önünde 3 puanı hedefleyen Konyaspor'da gözler şimdi bugün 'da oynanacak olan -Beşiktaş maçında. Eğer Osmanlıspor, sahadan puansız ayrılırsa ve G.Birliği'nden sonra lige veda eden üçüncü ekip olacak. İkili averajda Konya üstün.

    1. 13.5.2018
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