Konyaspor'da planlar tutmadı!

Sezona Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonu olarak başlayan Konyaspor, Süper Lig'de tutunma maçında hedefine ulaşamadı... Evinde sezonun son maçına çıkan yeşil- beyazlılar, Göztepe ile 1-1 berabare kalarak son haftaya rahatlamış olarak girme fırsatını tepti.30. dakikada Ferhat'ın çizgiden top çıkarmasıyla ilk yarıyı golsüz kapatan Konyaspor, 56. dakikada Demba Ba'nın golüne engel olamadı: 0-1. Bu dakikada atağı geliştiren Halil Akbunar'ın sert şutuna ayak koyan Senegalli golcü, fileleri havalandırmayı başardı.



GÖZLER ANKARA'DA

Bu gole 76'da Ömer Ali Şahiner ile karşılıka veren Atiker Konyaspor, kalan dakikalarda ikinciyi bulamayınca 1 puanla yetindi. Eto'o'nun sert şutunu Göztepe kalecisi Beto çeldi. Pozisyonu takip eden Ömer Ali, skora denge getirdi. Seyircisi önünde 3 puanı hedefleyen Konyaspor'da gözler şimdi bugün Ankara'da oynanacak olan Osmanlıspor-Beşiktaş maçında. Eğer Osmanlıspor, sahadan puansız ayrılırsa Karabük ve G.Birliği'nden sonra lige veda eden üçüncü ekip olacak. İkili averajda Konya üstün.