Konyaspor'da planlar tutmadı!
Seyircisinin önünde Göztepe’yi yenip 3 puana uzanmak ve son haftaya rahat girmek isteyen Konyaspor, Demba’nın golüne Ömer Ali ile karşılık vererek 1 puanla yetindi
Sezona Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonu olarak başlayan Konyaspor, Süper Lig'de tutunma maçında hedefine ulaşamadı... Evinde sezonun son maçına çıkan yeşil- beyazlılar, Göztepe ile 1-1 berabare kalarak son haftaya rahatlamış olarak girme fırsatını tepti.30. dakikada Ferhat'ın çizgiden top çıkarmasıyla ilk yarıyı golsüz kapatan Konyaspor, 56. dakikada Demba Ba'nın golüne engel olamadı: 0-1. Bu dakikada atağı geliştiren Halil Akbunar'ın sert şutuna ayak koyan Senegalli golcü, fileleri havalandırmayı başardı.
GÖZLER ANKARA'DA
Bu gole 76'da Ömer Ali Şahiner ile karşılıka veren Atiker Konyaspor, kalan dakikalarda ikinciyi bulamayınca 1 puanla yetindi. Eto'o'nun sert şutunu Göztepe kalecisi Beto çeldi. Pozisyonu takip eden Ömer Ali, skora denge getirdi. Seyircisi önünde 3 puanı hedefleyen Konyaspor'da gözler şimdi bugün Ankara'da oynanacak olan Osmanlıspor-Beşiktaş maçında. Eğer Osmanlıspor, sahadan puansız ayrılırsa Karabük ve G.Birliği'nden sonra lige veda eden üçüncü ekip olacak. İkili averajda Konya üstün.
- 13.5.2018
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Toplam 33
Yorum
sami sen bu yil uc macta akhisardan 8/9 gol yedin once onun hesabini ver, sonra konus,
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Toplam 4
Yorum
Bence Gercekten Töre ve Larin Forma veririm Senol Günes haladir anlamadi Mi Love Ve Lens Le Olmuyor bu
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Toplam 6
Yorum
hahaha düşünsenize son hafta gs göztepede yeniliyor başakşehir şampiyon oluyor ne gülerim ama :D
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