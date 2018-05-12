Konyaspor ile Göztepe yenişemedi!
Spor Toto Süper Ligi’nin 33. Haftasında Konyaspor sahasında Göztepe’yi ağırladı.
Spor Toto Süper Ligi'nin 33. Haftasında Konyaspor sahasında Göztepe'yi ağırladı. Mücadele 1-1'lik sonuçla tamamlandı. Göztepe, 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve 1 puana razı oldu. Göztepe'nin golü 56. dakikada Demba Ba'dan gelirken Demba Ba'ya cevap 75. Dakikada Ömer Ali Şahiner'den geldi.
Bu sonuçla Göztepe puanını 49'a Konyaspor ise 36'ya çıkardı.
Bu beraberlikten sonra Osmanlıspor – Beşiktaş maçı da Osmanlıspor açısından bir kat daha önem kazandı. Konyaspor ile puan farkı üçe çıkan Osmanlıspor, ikili averajda geride olduğu için Beşiktaş'a kaybetmesi durumunda küme düşen üçüncü takım olacak.
- 12.5.2018 18:59
- Güncelleme: 12.5.2018 20:59
-
G.Saray’ı bırakma
Toplam 2
Yorum
Blackson Terim gelmeden önce bende gönderilmeli artık diyordum ama taffarel ile eski günlerine geri döndüğünün sinyallerini verdi.
-
Fenerbahçe Kulübü, kongre tarihini açıkladı
Toplam 2
Yorum
ergin Allahim sen bizi bu bela baskandan kurtar, artik FB lilegimden utaniyorum
-
Beşiktaş'ta 7 isim gönderiliyor! Listenin başında Negredo ve Lens var
Toplam 6
Yorum
TARAFTAR Negredo,Lens,Lowe,Boyko,Aras Beşiktaş'a uymadılar Gökhan Töre ve Velin'nin dönüşleri zor görünüyor.
Konyaspor ile Göztepe yenişemedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.