Konyaspor ile Göztepe yenişemedi! – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Konyaspor ile yenişemedi!

    Konyaspor ile Göztepe yenişemedi!

    Spor Toto Süper Ligi’nin 33. Haftasında Konyaspor sahasında ’yi ağırladı.

    Spor Toto Süper Ligi'nin 33. Haftasında Konyaspor sahasında 'yi ağırladı. Mücadele 1-1'lik sonuçla tamamlandı. Göztepe, 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve 1 puana razı oldu. Göztepe'nin golü 56. dakikada 'dan gelirken Demba Ba'ya cevap 75. Dakikada Ömer Ali Şahiner'den geldi.

    Bu sonuçla Göztepe puanını 49'a Konyaspor ise 36'ya çıkardı.

    Bu beraberlikten sonra Osmanlıspor – Beşiktaş maçı da Osmanlıspor açısından bir kat daha önem kazandı. Konyaspor ile puan farkı üçe çıkan Osmanlıspor, ikili averajda geride olduğu için Beşiktaş'a kaybetmesi durumunda küme düşen üçüncü takım olacak.

    1. 12.5.2018 18:59
    2. Güncelleme: 12.5.2018 20:59
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