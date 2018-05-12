Konyaspor - Göztepe | CANLI ANLATIM – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Konyaspor - | CANLI ANLATIM

    Konyaspor - Göztepe | CANLI ANLATIM

    'in 33. haftasında sahasında temsilcisi 'yi konuk edecek.

    'in 33. haftasında sahasında temsilcisi 'yi konuk edecek.

    Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.


    Ligde 35 puanı bulunan Atiker Konyaspor, Göztepe'yi mağlup edip rahat bir nefes almak istiyor. Ligde son 4 haftada yenilgi yüzü görmeyen Göztepe, Konya deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

    İki takım arasında İzmir'de oynanan ilk maçta Göztepe, Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup etmişti.

    İLK 11'LER

    KONYASPOR: Serkan, Skubic, , Selim, Ferhat, Johnson, Moke, Ömer Ali, Milosevic, Fofana, Eto'o.

    GÖZTEPE: Beto, Tayfur, Reis, Kosanovic, Leo, Selçuk, Poko, Ghilas, Castro, Halil, .

    1. 12.5.2018 18:59
    2. Güncelleme: 12.5.2018 19:00
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