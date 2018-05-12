Konyaspor - Göztepe | CANLI ANLATIM
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Atiker Konyaspor sahasında İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Atiker Konyaspor sahasında İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk edecek.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Ligde 35 puanı bulunan Atiker Konyaspor, Göztepe'yi mağlup edip rahat bir nefes almak istiyor. Ligde son 4 haftada yenilgi yüzü görmeyen Göztepe, Konya deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.
İki takım arasında İzmir'de oynanan ilk maçta Göztepe, Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup etmişti.
İLK 11'LER
KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Selim, Ferhat, Johnson, Moke, Ömer Ali, Milosevic, Fofana, Eto'o.
GÖZTEPE: Beto, Tayfur, Reis, Kosanovic, Leo, Selçuk, Poko, Ghilas, Castro, Halil, Demba Ba.
- 12.5.2018 18:59
- Güncelleme: 12.5.2018 19:00
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G.Saray’ı bırakma
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Blackson Terim gelmeden önce bende gönderilmeli artık diyordum ama taffarel ile eski günlerine geri döndüğünün sinyallerini verdi.
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ergin Allahim sen bizi bu bela baskandan kurtar, artik FB lilegimden utaniyorum
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TARAFTAR Negredo,Lens,Lowe,Boyko,Aras Beşiktaş'a uymadılar Gökhan Töre ve Velin'nin dönüşleri zor görünüyor.
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