Atiker Konyaspor'da kahvaltı Mehdi'den
ATİKER Konyaspor'da teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli kahvaltıda bir araya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın sahasında Göztepe'yi konuk edecek Atiker Konyaspor'da teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli, Mehdi Bourabia'nın organize ettiği geleneksel hale gelen kahvaltıda buluştu.
Kahvaltıda Futbol Şubesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı da yer aldı.
- 11.5.2018 14:48
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Tolgay Ali Arslan'dan kupa göndermesi! Fenerbahçe...
Toplam 32
Yorum
emre demekki oynayıp hakederek maç ve kupa alınabiliyormuş.Akhisarı bende kutluyorum..BJK kadar yüreksiz olmadıkları için.
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Kasımpaşa Trezeguet transferini bitirdi
Toplam 2
Yorum
Aslan Uyum sorunu yasamazsa birkac yil icinde Ingiltere yada ispanyaya transfer olur
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Son karar Sinan Gümüş
Toplam 3
Yorum
Aslan Normalde cok rahat ilk11 de oynayabilir
Atiker Konyaspor'da kahvaltı Mehdi'den haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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