Atiker Konyaspor'da kahvaltı Mehdi'den – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    'da kahvaltı Mehdi'den

    Atiker Konyaspor'da kahvaltı Mehdi'den

    'da teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli kahvaltıda bir araya geldi.

    'in 33'üncü haftasında yarın sahasında 'yi konuk edecek 'da teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli, Mehdi Bourabia'nın organize ettiği geleneksel hale gelen kahvaltıda buluştu.

    Kahvaltıda Futbol Şubesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı da yer aldı.

    1. 11.5.2018 14:48
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