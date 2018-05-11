Atiker Konyaspor'da kahvaltı Mehdi'den

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın sahasında Göztepe'yi konuk edecek Atiker Konyaspor'da teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli, Mehdi Bourabia'nın organize ettiği geleneksel hale gelen kahvaltıda buluştu.



Kahvaltıda Futbol Şubesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı da yer aldı.