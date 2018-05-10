Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    Konyaspor, maçının hazırlıklarını sürdürdü

    Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

    , maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    'in 33'üncü haftasında son iç saha maçında Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Atiker Konyaspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular daha sonra 4 gruba ayrılarak ayak tenisi oynarken, futbolcuların antrenman sırasında neşeli olduğu gözlendi.

    Yeşil-Beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

    1. 10.5.2018 20:16
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