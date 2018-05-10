Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Atiker Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında son iç saha maçında Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Atiker Konyaspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular daha sonra 4 gruba ayrılarak ayak tenisi oynarken, futbolcuların antrenman sırasında neşeli olduğu gözlendi.
Yeşil-Beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
- 10.5.2018 20:16
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