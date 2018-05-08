Samuel Eto'o'nun Recep Tayyip Erdoğan cevabı Fransızları şok etti!
İşte Fransızlar'ın soruları ve Eto'o'nun çarpıcı cevapları:
Soru: "Üç Şampiyonlar Ligi olan biri Süper Lig'de alt sıralarda yer alan bir takımın forveti ne yapıyor?"
Eto'o: "Beni bugün motive eden dün olduğu gibi tutku. Her zaman gol atmalı, her zaman oyunu değiştiren o pası vermeli ve insanları mutlu etmeliyim. 2014'te futbolu bırakmaya karar vermiştim. Bir aylık tatilin ardından şunu fark ettim; sabah kalkıp idmana gitmeli, soyunma odasında vakit geçirmeli, attığım gole sevinmeliyim. Bunlar küçük yaşlardan beri yaşadığım duygular. Sevgili eşim beni devam etme konusunda cesaretlendirdi."
- 8.5.2018 16:14
- Güncelleme: 8.5.2018 16:33
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Fatih Terim gözünü Atakan Çankaya'ya dikti
Toplam 2
Yorum
sinyor avrupada bir yere varamazsin bu defansla ve taktikle ! anca tr de iyi hücüm etti derler ! avrupanin tercihi kontrollü futbol tabiki göze hos
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Beşiktaş devleri geride bıraktı
Toplam 4
Yorum
karakartalllll yok gs - fb final oynadı!
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Leonidis görevinden alındı
Toplam 5
Yorum
KARŞISINDA KOMPLEKSE GİRECEKSİNİZ. EĞER O HALTERCİYİ SÜLEYMANOĞLU NUN CENAZESİNE GELDİ DİYE GÖREVDEN ALDILARSA GERÇEKTEN BUNLAR İNSAN DEĞİL. NE YAPARSANIZ YAPIN 80 MİLYONUN
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