Atiker Konyaspor lige tutunacak – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    lige tutunacak

    Atiker Konyaspor lige tutunacak
    , son iki hafta öncesi motivasyonunu üst düzeye çıkardı. Karabük'ü 1-0'la geçen yeşil-beyazlılar, Göztepe müsabakasını kazanarak ligde kalmak için dev bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Konya'nın son maçı ise 'de F.Bahçe ile olacak.
    1. 8.5.2018
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