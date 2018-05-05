Atiker Konyaspor, Karabükspor'u deplasmanda 1-0 yendi – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    , 'u deplasmanda 1-0 yendi

    Atiker Konyaspor, Karabükspor'u deplasmanda 1-0 yendi

    'in 32. haftasında , ligden düşmesi kesinleşen 'la karşılaştı. Tehlike bölgesinden uzaklaşmak isteyen yeşil-beyazlılar için hayati öneme sahip maçta gülen taraf konuk ekib Konyaspor oldu: 1-0 Konyaspor'a galibiyeti getiren gol ise 37. dakikada Samuel Eto'o'dan geldi.

    35 PUANA YÜKSELDİ
    Bu sonuçla yeşil-beyazlıların puanını 35'e yükselirken, bir maçı eksik ise 32 puanla 16. sırada yer alıyor. 'un 33. haftada ve 34. haftada 'yle maçı bulunuyor.

    1. 5.5.2018 17:56
    2. Güncelleme: 5.5.2018 18:21
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