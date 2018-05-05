Atiker Konyaspor, Karabükspor'u deplasmanda 1-0 yendi

35 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla yeşil-beyazlıların puanını 35'e yükselirken, bir maçı eksik Osmanlıspor ise 32 puanla 16. sırada yer alıyor. Atiker Konyaspor'un 33. haftada Göztepe ve 34. haftada Fenerbahçe'yle maçı bulunuyor.