Atiker Konyaspor, Karabükspor'u deplasmanda 1-0 yendi
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Atiker Konyaspor, ligden düşmesi kesinleşen Karabükspor'la karşılaştı. Tehlike bölgesinden uzaklaşmak isteyen yeşil-beyazlılar için hayati öneme sahip maçta gülen taraf konuk ekib Konyaspor oldu: 1-0 Konyaspor'a galibiyeti getiren gol ise 37. dakikada Samuel Eto'o'dan geldi.
35 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla yeşil-beyazlıların puanını 35'e yükselirken, bir maçı eksik Osmanlıspor ise 32 puanla 16. sırada yer alıyor. Atiker Konyaspor'un 33. haftada Göztepe ve 34. haftada Fenerbahçe'yle maçı bulunuyor.
- 5.5.2018 17:56
- Güncelleme: 5.5.2018 18:21
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Aykut Kocaman: Akhisar yedekleri oynatırsa çok ayıp eder
Toplam 50
Yorum
VEDAT BURSA DA MAÇA ÇIKMAZ ARTIK NASIL OLSA SİZ ALIŞTINIZ
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Emre Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 11
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maho yerlerde yatıp zaman geçiriyordun emre efendi sivas affetmez
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Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi
Toplam 5
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birisi süper olur.
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