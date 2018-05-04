Konyaspor'da Karabükspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcular, 8'e 2 pas organizasyonuyla devam eden idmanı el topu ve reaksiyon-sürat çalışmasıyla tamamladı.
Antrenmanda, tedavisine devam edilen Abdou Razack Traore takımdan ayrı olarak fizyoterapist yönetiminde koşu ve topla çalışma yaptı.
- 4.5.2018 19:00
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Yorum
serdar sebepsiz mi :) takım büyük maçlarda top oynamıyordu takımın ahengiyle oynadı heralde farklı bir takımdan bahsediyor
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savasci fener kesinlikle rakipler değişir finalin adi herzaman fnerbahcedir onsuz bir turkiye düşünülemez ,ligden düşürseler dusdugu lig aydınlanır
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gs yuh yani.... allah yardimcimiz olsun fatih hoca
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