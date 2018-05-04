Konyaspor'da Karabükspor maçı hazırlıkları tamamlandı – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    'da maçı hazırlıkları tamamlandı

    <a href="/index/konyaspor?id=49b2cd1b-d85a-41d4-876f-e65f64a264ab" class="" rel="tag">Konyaspor</a>'da <a href="/index/karabukspor?id=7b074da0-c5f6-4f71-a961-526c52807002" class="" rel="tag">Karabükspor</a> maçı hazırlıkları tamamlandı

    Atiker , 'in 32. haftasında yarın deplasmanda Kardemir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Atiker , 'in 32. haftasında yarın deplasmanda Kardemir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

    Futbolcular, 8'e 2 pas organizasyonuyla devam eden idmanı el topu ve reaksiyon-sürat çalışmasıyla tamamladı.

    Antrenmanda, tedavisine devam edilen Abdou Razack Traore takımdan ayrı olarak fizyoterapist yönetiminde koşu ve topla çalışma yaptı.

    1. 4.5.2018 19:00
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