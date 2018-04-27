Konyaspor'da kahvaltılar Volkan Şen'den
ATİKER Konyaspor'da teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli kahvaltıda bir araya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftanın kapanış maçında 30 Nisan Pazar günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor'da teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli kahvaltıda buluştu. Volkan Şen'in ev sahipliğinde yapılan kahvaltıda futbolcuların keyifli olduğu gözlendi. Öte yandan yeşil beyazlılar, bugün yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 27.4.2018 16:37
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