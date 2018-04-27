Konyaspor'da kahvaltılar Volkan Şen'den – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    'da kahvaltılar 'den

    Konyaspor'da kahvaltılar Volkan Şen'den

    ATİKER 'da teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli kahvaltıda bir araya geldi.

    'in 31'inci haftanın kapanış maçında 30 Nisan Pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak olan Atiker 'da teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli kahvaltıda buluştu. 'in ev sahipliğinde yapılan kahvaltıda futbolcuların keyifli olduğu gözlendi. Öte yandan yeşil beyazlılar, bugün yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 27.4.2018 16:37
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