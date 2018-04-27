Konya'da geri sayım!
Kasımpaşa zaferiyle 7 hafta sonra ligde düşme potasından çıkan Türkiye ve Süper Kupa şampiyonu Konyaspor, taraftarıyla çıkarma yapacağı Bursa’da en az 1 puan hedefliyor
TARAFTARDAN ÇIKARMA
5 maçlık yenilmezlik serisiyle Timsah'a meydan okuyacak Konya, serilerinin devam edeceği sözünü yeşil-beyazlı camiaya verdi. Futbolcular, "Biz bu yola baş koyduk. Kurtuluş savaşımızda hak ettiğimiz sonuçları almaya başladık. İyi ve kaliteli bir takım olduğumuzu herkese gösterdik. Bursa'da da camiamızı mutlu edecek sonucu alacağız" diye taraftarların yüreğine su serpti. Yeşil-beya zlı taraftarlar da takımlarını Bursa'da yalnız bırakmayacak. 2 bin 200 kişilik yer ayrılan deplasman tribününde biletlerin tükendiği öğrenildi.
- 27.4.2018
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Gençlerin gözü A takıma döndü
Toplam 1
Yorum
üstad takıma monta edilecek 2 kişi var 10 yıldır izliyorum özkan hocam bilir. çünkü obir futbol dehasıdır. savaş çakır diğeri ise u 21 den
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Fatih Terim, Beşiktaş'ı Rodrigues ile devirecek
Toplam 2
Yorum
ismiMİZ Fırat Aydunus
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Beşiktaş UEFA'ya gidiyor
Toplam 30
Yorum
yaso tarotor senin ekmegini fazla kaçırmışlar olamışsın
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