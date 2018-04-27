Konya'da geri sayım! – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    'da geri sayım!

    Konya'da geri sayım!

    zaferiyle 7 hafta sonra ligde düşme potasından çıkan ve şampiyonu , taraftarıyla çıkarma yapacağı ’da en az 1 puan hedefliyor

    SPOR 'de 5 maçtır bileği bükülmeyen ve gol yemeyen, son zaferiyle 7 hafta sonra ateş hattından çıkan , 'la pazartesi günü deplasmanda yapacağı final gibi maça kilitlendi. 'ın gelişiyle birlikte şahlanan ve şampiyonu yeşil-beyazlılar, deplasmanında en azından 1 puan hedefliyor.

    TARAFTARDAN ÇIKARMA
    5 maçlık yenilmezlik serisiyle Timsah'a meydan okuyacak , serilerinin devam edeceği sözünü yeşil-beyazlı camiaya verdi. Futbolcular, "Biz bu yola baş koyduk. Kurtuluş savaşımızda hak ettiğimiz sonuçları almaya başladık. İyi ve kaliteli bir takım olduğumuzu herkese gösterdik. Bursa'da da camiamızı mutlu edecek sonucu alacağız" diye taraftarların yüreğine su serpti. Yeşil-beya zlı taraftarlar da takımlarını Bursa'da yalnız bırakmayacak. 2 bin 200 kişilik yer ayrılan deplasman tribününde biletlerin tükendiği öğrenildi.
    1. 27.4.2018
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