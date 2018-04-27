Atiker Konyaspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 27 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'da maçı hazırlıkları

    Atiker Konyaspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları

    , 'in 31. haftasında 30 Nisan Pazartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    , 'in 31. haftasında 30 Nisan Pazartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

    Daha sonra gruplara ayrılan futbolcular, topa sahip olma ve pas organizasyonlarının ardından taktik çalışma ile idmanı tamamladı.

    1. 27.4.2018 20:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Atiker Konyaspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN