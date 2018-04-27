Atiker Konyaspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 30 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra gruplara ayrılan futbolcular, topa sahip olma ve pas organizasyonlarının ardından taktik çalışma ile idmanı tamamladı.