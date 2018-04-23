Konya'dan süper 3'lük – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    'dan süper 3'lük

    Konya'dan süper 3'lük

    , ’o ve ’le 3 puanı alıp evinde üst üste 3. kez kazandı; rakibinin 3 maçlık galibiyet serisini de noktaladı

    Haftaya düşme hattında başlayan , konuğu 'yı 2-0 yenerek ligde kalma adına önemli bir adım attı. Yeşil-beyazlı takım, hızlı başladığı mücadelenin 11. dakikasında 'o ile öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci 45 dakika karşılıklı ataklarla geçerken, Kasımpaşa beraberlik sayısı için yüklendiği pozisyonlardan eli boş döndü. Konyaspor'un zaferini perçinleyen isim ise oldu. Makedon forvet 86'da skoru belirledi: 2-0. 5 haftadır yenilmeyen Konyaspor böylece evinde oynadığı son 3 maçtan 9 puan alıp düşme hattının üzerine çıktı. ayrıca Kasımpaşa'nın 3 maçlık galibiyet serisini de bitirdi.
    1. 23.4.2018
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