Konyaspor, hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    Konyaspor, hazırlıklarını sürdürdü

    Konyaspor, hazırlıklarını sürdürdü

    Atiker Konyaspor, haftasonu sahasında karşılaşacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    'in 30'uncu hafta mücadalesinde sahasında ile karşılaşacak olan , hazırlıklarını sürdürüyor. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen anterman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 4 gruba ayrılan oyuncular ayak tenisi oynadı. Antrenman taktik çalışma ile sona erdi.

    1. 20.4.2018 17:41
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