Konyaspor, hazırlıklarını sürdürdü
Atiker Konyaspor, haftasonu sahasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu hafta mücadalesinde sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen anterman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 4 gruba ayrılan oyuncular ayak tenisi oynadı. Antrenman taktik çalışma ile sona erdi.
- 20.4.2018 17:41
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Soldado'dan Beşiktaş'a gönderme
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BEŞİKTAŞ SEN BİZİ GÜLDÜRDÜN ALLAHTA SİZİ GÜLDÜRSÜN ! YAKINDA GÜLECEKSİNİZ MERAK ETME GÜZEL BİR CEZA KAPIDA !BU POLİS OTOSUNU TERS ÇEVİRMEYE BENZEMEZ!
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Soldado'dan Beşiktaş'a gönderme
Toplam 54
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BEŞİKTAŞ gfb HANGİ ORGANIN İLE İZLEDİN MAÇI ?
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrasında dün geceyi hastanede geçiren Şenol Güneş konuştu
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BEŞİKTAŞ YAHU HADİ ORDAN ! SİZİN MAÇ 8 DK UZTMA ALDI GOL ATAMAYINCA SESİNİZ ÇIKMADI TABİ ÇAMUR ATIN SADECE ! CEZA GELİYOR DEBELENMEYİN BOŞUNA !
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