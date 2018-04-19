Konya’dan destek çağrısı – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    ’dan destek çağrısı

    <a href="/index/konya?id=c030e577-24bd-46e4-ad2a-f039865859c0" class="" rel="tag">Konya</a>’dan destek çağrısı

    Yeşil-beyazlı takımın hocası Yalçın, maçında tribünlerin mutlaka dolmasını istedi

    Kümede kalma savaşı veren , bu hafta oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör taraftarlara seslendi. Sahalarında oynacakları bu karılaşmanın çok önemli olduğunu belirten Yalçın, "İçerde oynadığımız maçları mutlaka kazanmak zorundayız. Tabi bu müsabakada taraftarımıza çok ihtiyacımız var. taraftarının bu hafta tamamıyla tribünde olması gerekiyor" dedi.
    1. 19.4.2018
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