Konya’dan destek çağrısı
Yeşil-beyazlı takımın hocası Yalçın, Kasımpaşa maçında tribünlerin mutlaka dolmasını istedi
Kümede kalma savaşı veren Konyaspor, bu hafta oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Sergen Yalçın taraftarlara seslendi. Sahalarında oynacakları bu karılaşmanın çok önemli olduğunu belirten Yalçın, "İçerde oynadığımız maçları mutlaka kazanmak zorundayız. Tabi bu müsabakada taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Konyaspor taraftarının bu hafta tamamıyla tribünde olması gerekiyor" dedi.
- 19.4.2018
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