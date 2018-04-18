Konyaspor için sezonun maçı! – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    için sezonun maçı!

    Konyaspor için sezonun maçı!

    4 maçtır bileği bükülmeyen ve gol yemeyen yeşil-beyazlılar, sezonun en kritik mücadelesinde üst üste 3 maçını kazanıp ’ya gelecek ’yı devirmek için seferberlik ilan etti

    Ligde kurtuluş mücadelesi veren , evinde oynayacağı karşılaşmasına sezonun en kritik maçı olarak bakıyor. Antalya'dan puanla dönen yeşil- beyazlılarda seferberlik ilan edilirken, Başkan Yardımcısı , "Bu sezonki en kritik maçlardan biri olan Kasımpaşa müsabakasından 3 puanla ayrılmak istiyoruz" dedi. Futbolcularının Antalya karşısında maç boyunca üst düzey bir mücadele sergilediğini aktaran ve 4 haftadır bileklerinin bükülmediği gibi gol de yemediklerini hatırlatan Baydar, taraftarlara çağrıda bulundu. Her zamankinden daha çok desteğe ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Ahmet Baydar, "Takımımız 4 haftadır kaybetmediği gibi, gol de yemeyerek önemli bir iş başarmıştır. Aynı başarı ve performansı kalan maçlarda da ortaya koyacaklarından şüphemiz yok. Futbolcularımızın performansını doğrudan etkileyen taraftar desteğini Kasımpaşa maçında da görmeyi arzu ediyoruz" diye konuştu.

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    'la berabere kalan 'da galip gelme adına deplasman maçlarında takıma verilen beraberlik priminin düşürüldüğü açıklandı. Yeşil-beyazlı yönetici Celalettin Çakıcı, "Deplasman galibiyetlerinde verdiğimiz primin yarısını beraberliğe veririz. Antalyaspor maçında özellikle hocamızın da isteğiyle beraberlik primini 3'te 1 oranında düşürdük. Takım tamamen galibiyete odaklansın istedik.
    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:01
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