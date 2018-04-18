Konyaspor için sezonun maçı!
4 maçtır bileği bükülmeyen ve gol yemeyen yeşil-beyazlılar, sezonun en kritik mücadelesinde üst üste 3 maçını kazanıp Konya’ya gelecek Kasımpaşa’yı devirmek için seferberlik ilan etti
KONYA'DA ARTIK ZAFER ZAMANI
Antalyaspor'la berabere kalan Konyaspor'da galip gelme adına deplasman maçlarında takıma verilen beraberlik priminin düşürüldüğü açıklandı. Yeşil-beyazlı yönetici Celalettin Çakıcı, "Deplasman galibiyetlerinde verdiğimiz primin yarısını beraberliğe veririz. Antalyaspor maçında özellikle hocamızın da isteğiyle beraberlik primini 3'te 1 oranında düşürdük. Takım tamamen galibiyete odaklansın istedik.
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:01
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Toplam 2
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murat karakartal. haklı çıktın :) daha beter olduk
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Toplam 5
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austin alınabilir ama smpyonlar ligi olursa inş.ilk 11 e net daha ii bir stoper şart.çok dağınık oynuyo,maiconda ağır geriye kaçarak çok oynuyo
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