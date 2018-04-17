‘Tecrübemiz yeter’ – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    ‘Tecrübemiz yeter’

    ‘Tecrübemiz yeter’

    Teknik direktörü , son maçında galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.

    Teknik direktörü , son maçında galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Baştan sona çok daha çok mücadele edip daha istekli oynadıklarını dile getiren başarılı hoca, "Takımın tecrübesi böyle kritik dönemleri kaldıracak nitelikte. İyi futbol oynadığımız sürece sonuca ulaşabiliriz. Kalan 5 maçımızın en az 3'ünü kazanmamız gerekiyor. Bunu da başarabilecek bir takımız" ifadelerini kullandı.

    JAHOVİC KENDİNDEN EMİN
    Sezonun ilk yarısında 'de attığı gollerle sükse yapan Konyasporlu Jahovic, kalan haftalarda yeteri kadar forma şansı bulursa gollerine devam edeceğini kaydetti. Makedon forvet, "Konyaspor'u ligde tutacağız. buna hepimiz inanıyoruz. Ben de gollerimle takıma destek olmak için burdayım" dedi. Jahovic'in ligde 14'ü Göztepe formasıyla toplam 16 golü bulunuyor.
    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:37
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