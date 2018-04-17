‘Tecrübemiz yeter’
Konyaspor Teknik direktörü Sergen Yalçın, son Antalyaspor maçında galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.
JAHOVİC KENDİNDEN EMİN
Sezonun ilk yarısında Göztepe'de attığı gollerle sükse yapan Konyasporlu Jahovic, kalan haftalarda yeteri kadar forma şansı bulursa gollerine devam edeceğini kaydetti. Makedon forvet, "Konyaspor'u ligde tutacağız. buna hepimiz inanıyoruz. Ben de gollerimle takıma destek olmak için burdayım" dedi. Jahovic'in ligde 14'ü Göztepe formasıyla toplam 16 golü bulunuyor.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 23:37
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin tamam diyelimki gs da oynamasını istemeyen taraftar var ki bunlar ne emektar oyunculara salladılar yediler.bırakalımda başka tkmda oynasınl
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin arda için söylüyorum ayıp ayıp bu adam kanıyla canıyla gs lı emek verdi yüreğini verdi bu tkma özbek almadı adam neyapsın futbolumu bıraksı
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Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 1
Yorum
celal hadı bakalım adına yarasır sekılde bır derbı olsun en az 3 er kırmızı kart olsun
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